Erzin'de Gaziler Günü kutlandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Erzin Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Nejdet Bilici, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

Kaymakam Özaydın, tören sonunda gazilerle sohbet etti.