Haberler

Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kadının yakınlarının kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı

Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kadının yakınlarının kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki Bekir S., eşi Meliha S.'yi baltayla öldürüp evinin banyosuna gömdü. Olay, yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı ve Bekir S. cinayeti itiraf etti.

HATAY'ın Erzin ilçesinde Bekir S. (77), eşi Meliha S.'yi (61) baltayla öldürüp, evinin banyosuna gömdü. Olay, Meliha S.'den haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha S.'ye ulaşamayan yakınlarının dün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bugün akşam saatlerinde çiftin evine giden ekipler, Bekir S.'ye eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir S.'nin iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir S.'nin ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha S.'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Bekir S.'yi olayda kullandığı değerlendirilen baltayla gözaltına alan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.