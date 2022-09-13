Ertaç Özbir: 'Trabzonspor'un yorgunluğunu 3 puanla değerlendirdik'

Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Trabzonspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Adana Demirspor, ligin 6.haftasında Trabzonspor'u evinde 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Ertaç Özbir İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kaleci Özbir maçın zor olduğunu belirterek, "Trabzonspor geçen sene bu ligin şampiyonuydu. Bu sene biraz sıkıntılı başladılar. Bizim buraya da yorgun geldiler. Bizde bu fırsatı 3 puanla değerlendirdik. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi son dakikaya kadar desteklediler" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin - İHA)