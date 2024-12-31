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Rus askerleri Ermenistan-İran sınırından tamamen çekildi

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-İran sınırında bulunan Agarak Sınır Kontrol Noktası'ndan Rus birliklerinin çekildiğini ve görevi Ermenistan sınır birliklerinin devraldığını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ermenistan- İran sınırında bulunan Agarak Sınır Kontrol Noktası'na ilişkin bilgi verdi.

"SINIR KONTROLÜNÜ YALNIZCA ERMENİSTAN GERÇEKLEŞTİRECEK"

Paşinyan, "Ermenistan-İran devlet sınırındaki Agarak sınır geçiş noktasında bugünden itibaren sınır kontrolünü yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Agarak geçiş noktasında sınır kontrolü Rusya Federasyonu Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri tarafından yapılıyordu ve kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rus Sınır Muhafızları, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürütüyordu. Paşinyan yönetimi, 8 Ekim'de, Ermenistan-İran devlet sınırında bulunan kontrol noktasındaki görevlerin 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen Ermenistan birlikleri tarafından yürütüleceğini açıklamıştı.

Rus askerleri Ermenistan-İran sınırından tamamen çekildi
Kaynak: AA / Yavuz Aydın - Güncel
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