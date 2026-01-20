Haberler

Ermenistan, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na daveti kabul etti

Güncelleme:
Ermenistan, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD tarafından davet aldığını ve kurucu üye olarak yer almayı kabul ettiğini bildirdi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyesine yer verdi.

Davetiyede Ermenistan'ın "Barış Kurulu"na kurucu üye olmaya çağrıldığına dikkati çeken Bağdasaryan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
