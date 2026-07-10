İstanbul'da mezarları tahrip eden şüpheli tutuklandı
Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda bazı kabirleri tahrip ettiği belirlenen şüpheli M.K., polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda bazı kabirleri tahrip ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 8 Temmuz'da Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda tahribat yapıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Emniyete verilen talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu zanlının kimliği tespit edildi.
Şüpheli M.K. dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun