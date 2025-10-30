Haberler

Ermenek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.G. yönetimindeki 70 ABT 985 plakalı otomobil, Güneyyurt beldesi girişinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki S.T, S.E. ve M.İ. yaralandı.

Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
