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Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolduktan sonra ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Ermenek Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mehmet Ali Göksu'nun cenazesi, Nezahat Keleşoğlu Camisi'ne getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göksu'nun cenazesi, Fincan Tepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Göksu kaybolduğunda yanında bulunan M.K'nin gözaltında tutulduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Karaman'ın Ermenek ilçesi Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu ve M.K'nin bulunduğu araç 22 Kasım'da çamura saplanmış, yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine M.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan arama çalışmasında Göksu'nun cansız bedeni, 24 Kasım'da baraj kapağı yakınlarındaki kayalık alanda su içinde bulunmuştu. Olayla ilgili M.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA