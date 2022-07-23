Erken yaşta evliliği önleme eylem planı sonuç verdi; oranlar düştü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu 19 ilde uyguladığı eylem planı kapsamında köy imamları, din görevlileri, muhtarlar, tutuklu ve hükümlüler, er ve erbaşlar gibi pek çok gruba eğitim verildi, kız çocuklarının okula devamı sağlandı. Bu çalışmalar ile 2009 yılında 16- 17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 8,1 iken, 2021 yılında yüzde 2,3'e düştü.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. 2017 ve 2018 yıllarında erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu Diyarbakır, Urfa, Mardin, İzmir-Kiraz ilçesi, Antalya, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Saha ziyaretlerinde Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından illerde erken yaşta evliliklerin durumuna ilişkin raporlar hazırlandı. İllerdeki ilgili kamu kurum temsilcileri ile yapılan görüşmeler ve ilin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda her il için 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' hazırlandı.

Bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları, erken yaşta ve zorla evliliklerin araştırılması, görsel/işitsel materyal hazırlanması, kız çocuklarının rol model kadınlarla buluşmalarının gerçekleştirilmesine yönelik hedef ve faaliyetleri içeren eylem planları yeni dönemde 21 ilde uygulanacak.