Erken tanı ve sağlıklı yaşam kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor

Kardiyovasküler hastalıkların büyük bir kısmının erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebildiği, risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, kalp ve damar hastalıkları, bireylerin yaşam süresi ile günlük yaşam aktivitelerini ve genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Özellikle erken yaşlardan itibaren ortaya çıkan risk faktörleri, kalp sağlığını olumsuz etkileyerek ilerleyen dönemlerde ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Kalp ve damar hastalıkları yalnızca fiziksel sağlığı değil, bireylerin psikolojik durumunu, sosyal hayata katılımını ve üretkenliğini de etkileyerek çok yönlü sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle kalp sağlığının korunması, erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi büyük önem taşıyor.

Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla, Bakanlık bünyesindeki kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 100 erişkin kalp merkezi ve 15 pediatrik kalp merkezi ile tanı ve tedavi olanakları artırıldı. Bu merkezler sayesinde vatandaşların kalp ve damar hastalıklarına yönelik sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşması sağlanıyor.

Kalp sağlığı alanında sunulan güçlü altyapı hem erken tanı süreçlerini destekliyor hem de ileri tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyor. Böylece, toplum genelinde kalp hastalıklarına bağlı risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi uzman hekimlerle etkin şekilde yürütülüyor

Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla ülke genelinde insan kaynağı ve altyapı kapasitesi güçlendirilmeye devam ediliyor. Bu doğrultuda, kamu hastanelerinde sunulan hizmetler kapsamında, 1598 kalp ve damar cerrahisi ile 3 bin 547 kardiyoloji uzman hekim görev yapıyor, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde etkin rol alıyor.

Ayrıca, kamu hastaneleri bünyesinde görev yapan 144 çocuk kalp ve damar cerrahisi ve 391 çocuk kardiyolojisi uzmanı ile pediatrik hasta grubuna yönelik nitelikli sağlık hizmeti sunuluyor.

Kalp hastalıklarında erken tanı hayati önem taşıyor

Kardiyovasküler hastalıkların büyük bir kısmı erken tanı ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla önlenebiliyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi, risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından büyük önem taşıyor.

Kalp sağlığının korunması, yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesini de artırıyor. Bu yönüyle kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele, toplum sağlığının korunması açısından kritik rol oynuyor.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kalp sağlığını koruyor

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, kalp ve damar sağlığını korumada büyük önem taşıyor. Bu nedenle, dengeli ve sağlıklı beslenilmesi, tuz ve doymuş yağ tüketiminin sınırlandırılması, düzenli fiziksel aktivite yapılması, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması, stresin kontrol altına alınması, yeterli uyku düzeninin sağlanması ve sağlık kontrollerinin düzenli yaptırılması gerekiyor.

Bireylerin bu alışkanlıkları erken yaşlardan itibaren benimsemesi, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek riskleri önemli ölçüde azaltarak daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde sunulan ücretsiz yaşam danışmanlığı hizmetleri, bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma sürecinde rehberlik ediyor.