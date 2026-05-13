Erkan Baş: Soma'nın Failleri Sokakta, İşçiler Mezarda, İşçilerin Avukatı Can Atalay Silivri'de

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Soma Maden faciasının 12. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, olayın faillerinin hala serbest olduğunu ve adaletin sağlanmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Soma Maden faciasının 12'nci yıl dönümü kapsamında paylaştığı mesajında, "Bunca yılın ardından son durum şu: Soma'nın failleri sokakta, işçiler mezarda, işçilerin avukatı Can Atalay Silivri'de" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından Soma Maden faciasının 12'nci yılı kapsamında bir mesaj paylaştı. Baş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin tarihinde görülmemiş boyuttaki bir işçi katliamının üzerinden geçen bunca yılın ardından son durum şu: Soma'nın failleri sokakta, işçiler mezarda, işçilerin avukatı Can Atalay Silivri'de! Ancak sanılmasın ki unutacağız, sessiz kalacağız. Madencileri katleden, ihmallerle katliama zemin hazırlayan, madenci yakınını tekmeleyen, ezcümle suçu olan kim varsa hesap verecek!"

Kaynak: ANKA
