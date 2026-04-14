ABD'li Kongre üyesi, cinsel taciz iddialarının ardından istifa edeceğini açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Kongre'deki görevinden istifa edeceğini açıkladı. Swalwell, iddiaların yanlış olduğunu belirtse de, dikkatini görevine veremeyeceğini ifade ederek bu kararı aldığını duyurdu.

Swalwell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

Hakkındaki iddiaların "yanlış" olduğunu ve bunlarla "mücadele edeceğini" savunan Swalwell, "geçmişteki hatalı seçimlerinden" dolayı ailesinden, çalışanlarından ve temsil ettiği seçmen kitlesinden özür diledi.

Swalwell, "Fakat görevlerime dikkatimi vermemek de seçmenlerime yanlış yapmak olur. Bu nedenle Kongredeki görevimden istifa etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

CNN televizyonunun 11 Nisan'daki haberinde, 4 kadının, Swalwell'e cinsel taciz suçlaması yönelttiği iddia edilmişti.

Kadınlar arasında yer alan eski bir çalışanı, Swalwell'in 2024'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve vücudunda morluklar bıraktığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
