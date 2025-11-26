Eric Christian Türkiye'de İlk Konserini Verecek

ABD'li piyanist ve besteci Eric Christian, ilk kez 1 Ekim 2026'da Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Piu Entertainment organizasyonuyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek.

Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla harmanlayan Christian'ın eserleri, 200'den fazla ülkede birçok müzisyen tarafından yorumlandı.

Konsere ilişkin detaylı bilgi için "zorlupsm.com" adresi ziyaret edilebilir.