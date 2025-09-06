Ergene ve Çorlu Belediyelerinden Hizmet Atağı

Ergene Belediyesi ilçe genelinde çalışmalara devam ediyor.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, AA muhabirine, ilçe genelinde belirledikleri program dahilinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çevre temizliği, park ve bahçelerin bakım ve temizliği, mesire alanlarının bakımları ve gerekli müdahalelerini zamanında yerine getirmeye gayret ettiklerini aktaran Topak, yaptıkları çalışmalarda vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin de dikkate alındığını ifade etti.

Topak, Ergene'yi hak ettiği yere adım adım getirdiklerini dile getirdi.

Çorlu Belediyesi Meclisi toplandı

Çorlu Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ücret tarifesinde güncelleme yapılması talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, ara komisyonda görüşülen talep, oy çokluğuyla kabul edildi.

-Çorlu Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Çorlu Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik okul ve kırtasiye yardımı uygulamasını sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul ve kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu söyledi.