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Ergani'de ters laleler çiçek açtı

AA - Ekrem Senvar - Güncel
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Ergani'de ters laleler çiçek açtı

Ergani ilçesinde Sakız Dağı'nın yüksek kesimlerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Ergani ilçesinde Sakız Dağı'nın yüksek kesimlerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

İlçede 1200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleler çiçek açtı.

Turuncu, kırmızı ve sarı renkleriyle ilgi çeken ters laleler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Toros Dağları, Güncel, Haberler

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