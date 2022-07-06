Ergani'de kaybolan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50), Eğil ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde bulundu. DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50), Eğil ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde bulundu. Ergani ilçesinin kırsal Adnan Menderes Mahallesi'nde dün evinden çıkan Mehmet Kuru, geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı. Mahallelinin de katıldığı aramadan sonuç elde edilemeyince, 112 Acil Servis Merkezi'ne haber verildi. İhbarla gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin, iz takip köpeğiyle yaptığı aramalarda, Mehmet Kuru, kaybolduğu mahalleye 30 kilometre uzaklıktaki Eğil ilçesi kırsal Dere Mahallesi'nde bulundu.Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen Kuru, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilecek. Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel Mehmet Kuru Güncel Haberler

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