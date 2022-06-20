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Ergani'de cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor

AA - Ekrem Senvar - Güncel
Ergani'de cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor

Ergani Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanıyor.

Ergani Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ziya Gökalp, Milli Egemenlik ve Dicle caddelerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, vatandaşların ortak kullanım alanları olan cadde ve sokakları yıkama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, halkın sağlığı ve güvenliği için gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Ekiplerin temizlik çalışmalarında deterjan da bulunan özel solüsyon kullandığı öğrenildi.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

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