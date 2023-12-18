Üye Girişi
Haberler

Erfelek Kaymakamı Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

Sinop'un Erfelek ilçesinde Kaymakam Sercan Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti.

Sinop'un Erfelek ilçesinde Kaymakam Sercan Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti.

Yıldız, beraberindeki heyetle birlikte, 2016 yılında Kayseri'de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında şehit düşen er Kenan Döngel'in Akçasöğüt köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Yıldız, aileye tekrar başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra şehit Döngel'in kabrini ziyaret eden Yıldız ve beraberindekiler dua etti.

Yıldız, ziyarette, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Döngel ailesini çocuklarının şehadetinin seneidevriyesinde ziyaret ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Devlet olarak biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Erfelek Kayseri Sinop Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title