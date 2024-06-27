Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde bulunduğu köylerdeki grup yolları ve su depolarında incelemelerde bulunan Altun, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Altun, sorun ve taleplerini dinledi.

Altun, ziyaretleri sırasında tespit edilen sorunların giderilmesi için yetkililere talimat verdi.