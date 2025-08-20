Erenler'de Silahlı Kavga: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos akşamı, iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin silahla gasbettiği araçla olay yerinden kaçtığı tespit edilen E.K. (32) jandarmaya teslim oldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta, yolda karşılaşan ve husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı.

Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, M.K. ve Y.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçlarla kaçan şüpheliler Ö.K, H.K. İ.H.K. ve E.K'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö.K. ve H.K. ile Numan K'yi öldürdüğü, M.K'yi yaraladığı iddia edilen İ.H.K. tutuklanmıştı.