Takla atan otomobil bankta oturan iki kardeşe çaptı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonu önünde bankta oturan iki kardeşe çarptı. Kazada banktaki kardeşler ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atıp, bankta oturan iki kardeşe çarptı. Kazada bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Göktepe mevkisinde meydana geldi. H.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 67 TL 973 plakalı otomobil, takla atıp, savrularak akaryakıt istasyonunun önündeki bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüsü H.Y., otomobilde yolcu konumundaki B.D., Y.S., E.A ile bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan G.D. ve A.D. kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
