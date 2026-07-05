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Zonguldak'ta hortumun tekneleri savurduğu anlar kamerada

Zonguldak'ta hortumun tekneleri savurduğu anlar kamerada
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün gece oluşan hortumlar, limandaki tekneleri savurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hortum nedeniyle bazı teknelerin hasar gördüğü anlar yer aldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün gece denizde farklı noktalarda oluşan hortumların limandaki tekneleri savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün ilçede hava bozdu. Aniden etkisini gösteren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası farklı noktalarda hortum oluştu. Sahil bandındaki bir işletmenin dolapları devrildi. Liman içinde meydana gelen hortum nedeniyle teknelerin savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle bazı teknelerde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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