Alkollü otomobil, sürücüsü duran otomobile çarptı: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı yolunun Mevrealtı mevkisinde meydana geldi. Ereğli istikametine giden M.A. idaresindeki 06 CDZ plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında, duran A.E.Y. idaresindeki 26 HC 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler M.A. ve A.E.Y. ile birlikte duraklama halindeki otomobilde bulunan B.N.T., L.E., M.E. ve S.H.N. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemede, sürücü M.A.'nın 1,67 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

