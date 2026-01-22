Haberler

Konya'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun: 3 kişi gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla gerçekleşen soygunda, yaklaşık 10 bin lira çalındı. Olayın failleri, güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan silah çekerek kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, yakalandı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde tabancayla akaryakıt istasyonun market bölümüne gelen 2 kişi, silah doğrulttuğu kasadaki 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar da kasadaki yaklaşık 10 bin TL'yi silahlı soygunculara verdi. Parayı alan 2 kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. (27), İ.K.(21) ile onlara yardımcı olan A.G. (48) olduğu belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını da tek tek inceleyip, iz süren polis, 3 kişiyi saklandıkları adreste gasbettikleri paralarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti