Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan şüpheliler yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, market çalışanlarını tehdit ederek para almıştı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 şüpheli yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çömlekci Mahallesi İvriz Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel
