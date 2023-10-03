Ereğli Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin dört bir yanında yapılan asfalt çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendiriyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, Kargacı Mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Hizmet etme anlayışı ile çıktıkları yolda hemşerilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Hemşerilerimizin taleplerini dikkate alarak Ereğli'mizi daha konforlu ve güvenli yollara kavuşturmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Huzur şehri Ereğli'mizde asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmiştik. Hedefimiz sadece memleketimize hizmet etmek ve siz kıymetli hemşerilerimin taleplerini, isteklerini, önerilerini yerine getirip memnun etmek. Her mahallemizin beklentisine cevap verebilmek için elimizden geldiğince yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Hava koşulları izin verdiği sürece hangi mahallemizde neye ihtiyaç varsa ona göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşerilerimizin isteklerine önem verdik. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Ereğli için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ereğli'de, hizmet her noktaya ulaşacak bu noktada hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Rekor seviyede yaptığımız asfalt çalışmalarımız hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA