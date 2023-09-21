Ereğli Belediyesi'nin Organik Tarım Projesi kapsamında yetiştirdiği salçalık biberler vatandaşlarla paylaşıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Belediye tarafından yetiştirilen salçalık biberler, vatandaşlarla paylaşıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Belediye tarafından yetiştirilen salçalık biberler, vatandaşlarla paylaşıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Organik Tarım Projesi kapsamında emek vererek yetiştirdikleri salçalık biberleri, hemşerileriyle paylaştıklarını söyledi.

Huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek için çalıştıklarını belirten Oprukçu, bu gibi projelerin devam edeceğini kaydetti.

Salçalık biberleri alan vatandaşlarda Başkan Oprukçu'ya teşekkür etti.