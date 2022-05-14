İlham Aliyev'i taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi - Haberler

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İlham Aliyev'i taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi

AA - Güncel
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İlham Aliyev'i taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

AA / Güncel

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