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Erdoğan taklidiyle ünlenen Muhammed Nur Nahya, seçim gecesini canlandırdı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini birebir taklit etmesiyle ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, "Kader" notuyla yeni bir video paylaştı. Video kısa sürede 3 milyona yakın görüntüleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan ve kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi edinmeye başaran Muhammed Nur Nahya, 14 Mayıs akşamına özel yeni bir video yayınladı.

'Kader' notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.

Kısa sürede 3 milyona yakın izlenen videonun sonunda verilen mesaj ise dikkat çekti.

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