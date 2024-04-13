Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafını kullanan siyasal iletişimci tutuklandı

GAYE ŞEYMA CAN

İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddiasına ilişkin bir paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu bir grubun fotoğrafı kullanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı.

Evren Barış Yavuz hakkında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın tepki göstermesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Bu sabah evinden gözaltına alınan Evren Barış Yavuz, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan siyasal iletişimci "terör örgütü propagandası yapmak" ve "yanıltıcı bilgiyi yaymak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yavuz, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, İBB'nin herhangi bir biriminde hiç çalışmadığını, aleyhindeki suçlamalarla ilgili dava açacağını belirterek, kazanacağı tazminatı ise Gazzeli çocuklara ve ÇYDD'ye bağışlayacağını açıklamıştı.