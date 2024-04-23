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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. 93 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Erdoğan da katıldı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Hasan Kılıç, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hasan Kılıç için bugün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hasan Kılıç'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hasan Kılıç Güncel Haberler

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