Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.