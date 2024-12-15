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Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Erdoğan'ın salona girerken, Erzurumlu rahmetli sanatçı İbrahim Erkal'ın meşhur şarkısı çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN SALONA GİRERKEN, "SEN ALDIRMA" ÇALDILAR

Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu salona girdiği esnada, 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Sen Aldırma" şarkısının çalması dikkat çekti. Gençler şarkıya eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erkal'ı rahmetle andı.

Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

adam gibi adamdı İbrahim Erkal. Rabbim taksiratini affetsin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Böyle giriş mi olur hahah gülme krizine geçirdim

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Şarkı güzel olmuş. Ayrılmaktan başka çare yok çünkü sınıfta kaldınız, ekonomiyi yönetemediniz, batanımı fakirleştirdiniz. Sorun kendinize ben nerde yanlış yaptım, o da başka şarkı ya.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Rahmetli İbrahim Erkal çok güzel bir insandı.Rte bakıpta ibret almalı.

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