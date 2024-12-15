Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Erdoğan'ın salona girerken, Erzurumlu rahmetli sanatçı İbrahim Erkal'ın meşhur şarkısı çalındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.
ERDOĞAN SALONA GİRERKEN, "SEN ALDIRMA" ÇALDILAR
Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu salona girdiği esnada, 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Sen Aldırma" şarkısının çalması dikkat çekti. Gençler şarkıya eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erkal'ı rahmetle andı.