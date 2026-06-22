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Erdoğan, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarını kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ederek, bir süre görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden gelen ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarını kabul etti. Türkiye olarak hedefimiz, eşitlik temelli anlayışla kadın liderliği için güçlü bir rota oluşturmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülke vizyonumuzu dünyanın dört bir yanına yaymaya, üreten ve ilham veren kadın liderleri yeni imkanlarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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