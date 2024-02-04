Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı teknisyenin ailesiyle görüştü

YARALI TEKNİSYENİN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ayrıca, dün gece helikopter kazasında yaralanan ve Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.