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Erdemli'de Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Erdemli'de Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında yapılan liseler arası bilgi yarışması Kızkalesi sahilinde gerçekleştirildi. Yarışmayı Tömük Anadolu Lisesi kazandı, dereceye giren okul ve öğretmenlerine plaket takdim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl ikinci kez organize edilen yarışma, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde yapıldı.

Yarışmaya 7 okuldan öğrenciler katıldı.

Kültürel varlıklara ilişkin 10 sorunun yanıtlanması istenen yarışmada, Tömük Anadolu Lisesi birinci, Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, TED Mersin Koleji üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, dereceye giren okullara plaket ve katılım belgesi takdim etti.

Yarışmanın ardından öğrenci ve öğretmenler tekne turuna katılıp Kızkalesi'ni gezdi.???????

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Kaynak: AA / Güncel
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