Erdemli'de İnşaat Şantiyesinde Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaat şantiyesinde beton dökme sırasında elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki Hamza Dikmen hayatını kaybetti. Olay, mikserin pompa kolunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle meydana geldi. Dikmen, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Arkıt Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta beton döken ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu. Döküm sırasında beton mikserinin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada pompa ucundan betonu yönlendiren işçi Hamza Dikmen, elektrik akımına kapıldı. Dikmen'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Dikmen'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dikmen, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
