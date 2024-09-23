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Erdem Kara, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığına Yeniden Seçildi

Erdem Kara, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığına Yeniden Seçildi
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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçildi. Kongrede hedeflerinin iktidar olduğu vurgulandı.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan oldu. Kara, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri olarak İstanbul'dan başlattığımız bu umut ve zafer dolu kutlu yürüyüşe güzel ülkemizin her köşesine taşıma vakti geldi. Hedefimiz iktidar" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları'nın 17. Olağan Gençlik Kolları Kongresi, Bakırköy'deki Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dün yapıldı. Mevcut başkan Erdem Kara, kongreye tek aday olarak girdi.

Kongreye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İl Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara'ya, yeni görevlerine seçilen yöneticilerimize ve kurultay delegelerimize başarılar diliyor; kongremizin Divan Başkanlığını üstlenen İstanbul Milletvekilimiz Ali Gökçek'e tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum. Yerelden genele iktidar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz iktidar"

Erdem Kara da şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partimize yakışan, ortak akıl ve uzlaşının işletildiği kongremizi başarıyla tamamladık. Türkiye demokrasinin zorlu bir sınav verdiği, muhalefette birlik ihtiyacının yükseldiği bu günlerde, partimiz ve kıymetli örgütümüz herkese örnek teşkil edecek siyasi olgunlukta bir süreç yönetti. Tüm örgütümüze ve değerli delegelerimize, beni bu onurlu göreve bir dönem daha layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 'Yürüyelim Arkadaşlar' diye haykırarak çıktığımız bu yolda sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Cumhuriyeti'imizin nefesi ve Atatürk'ün 'fikri hür, vicdanı hür' gençleri olarak tarihimizden aldığımız ilhamla daha güçlü ve özgüvenliyiz. Hiç şüphesiz, bu yürüdüğümüz yolun sonu iktidar; hiç şüphesiz, bu yürüdüğümüz yolun sonu aydınlık yarınlar; hiç şüphesiz, bu yürüdüğümüz yolun sonu tam bağımsız bir Türkiye ve hiç şüphesiz, bu yürüdüğümüz yolun sonu demokratik bir Türkiye olacaktır. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri olarak İstanbul'dan başlattığımız bu umut ve zafer dolu kutlu yürüyüşe güzel ülkemizin her köşesine taşıma vakti geldi. Hedefimiz iktidar. Haydi, yürüyelim arkadaşlar."

Kaynak: ANKA / Güncel

Erdem Kara İstanbul Gençlik

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