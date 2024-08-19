Erdek'teki kafede çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bulunan bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Seyitgazi tepesi girişinde bulunan bir kafede yangın meydana geldi.
Yangının büyümesiyle beraber kara dumanlar yükselmeye başladı.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahelde bulundu.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.