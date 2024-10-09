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Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, hava ve kara müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayan yangında, çevredeki alanlar zarar gördü ve kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgar sebebiyle büyüyen yangın, çevredeki zeytinliklere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Erdek ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 2 amfibi uçak ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, makilik alan ile zeytin ağaçları zarar gördü.

Ayrıca, yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından adalara tekrar enerji sağlandı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel

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