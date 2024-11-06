Erdek'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi Yolu'nda, TOMA Deresi mevkisinde C.K. idaresindeki 34 CPS 700 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 DN 2487 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü C.K. ile diğer araçta bulunan G.F'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye görevlilerince kurtarılan G.F. ile yaralı sürücü C.K, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.