Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tufan G. idaresindeki motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Tufan G. ile motosiklette bulunan Hasan S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden Tufan G. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Tufan G. ile motosiklette bulunan Hasan S. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.
Yaralılar, daha sonra Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.