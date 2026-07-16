Park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi 1047 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 10 TS 344 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motor kısmından yükselen duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları bir süre daha devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Basri Tuncay ERTAN-Kamera: Erdek (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı