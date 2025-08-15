Erdek'te Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın, zeytinlik alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki zeytinliklere sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki zeytinlik alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
