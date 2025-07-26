Erdek'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Erdek'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Ali K. ve Doğukan Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 2 kişi yaralandı.

Ali K'nın kullandığı 17 ADN 908 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Doğukan Ö. yönetimindeki 34 HMF 077 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı.

Yaralı sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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