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Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu

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Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra bölgesinde denizde bulunan erkek cesedinin, Bandırma'da yaşayan Murat Bulut'a ait olduğu belirlendi. Bulut'un dün öğleden sonra denize girdiği ve bir daha çıkamadığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra bölgesinde denizde bulunan erkek cesedininin, Bandırma ilçesinde yaşayan Murat Bulut'a ait olduğu belirlendi. Bulut'un, dün öğleden sonra Erdek'e tek başına geldiği, saat 16.00 sıralarında denize girdiği ve bir daha çıkamadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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