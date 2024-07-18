Erdek'te denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denize giren Ayşe Burhan (70), boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Burhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Burhan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.