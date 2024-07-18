Erdek'te denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Ayşe Burhan (70), denize girerken boğulma tehlikesi geçirdi ve çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Burhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Burhan'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denize giren Ayşe Burhan (70), boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Burhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Burhan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.