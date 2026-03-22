Erdek'te çatıda çıkan yangın hasara yol açtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Tatlısu Mahallesi 2. Sokak'ta bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.