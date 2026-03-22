Erdek'te çatıda çıkan yangın hasara yol açtı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kırsal Tatlısu Mahallesi 2. Sokak'ta bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı