Erdek Açıklarında Lüks Yat Yangını
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında çıkan yangında lüks bir yat kullanılamaz hale geldi. Yangın, sahil güvenlik ekipleri ve yangın söndürme gemisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.
Erdek açıklarında seyreden yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve yangın söndürme gemisi yönlendirildi.
Yatta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen yat, inceleme yapılmak üzere Erdek İskelesi'ne çekildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel