Erdal Öz Edebiyat Ödülleri'nde Onur Ödülü Adnan Özyalçıner'e verildi

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2008'den bu yana verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıldan itibaren üç ayrı dalda verilmeye başlandı.

Geleneksel Erdal Öz Ödülü, "Onur Ödülü" adıyla edebiyatın usta isimlerine sunulmaya devam ederken, Roman Ödülü ve İlk Öykü Kitabı Ödülü de ödül programına eklendi.

Seçici kurulların yaz boyunca sürdürdüğü değerlendirmelerin ardından Onur Ödülü, Türk edebiyatına ve özellikle öykü türüne 60 yılı aşkın süredir verdiği katkı dolayısıyla Adnan Özyalçıner'e verildi.

Seçici kurul gerekçesinde, 1950 kuşağının önemli temsilcilerinden Özyalçıner'in öykülerinde İstanbul'un emekçilerini, yoksullarını ve gündelik hayatın görünmeyen insanlarını yalın, yoğun ve şiirsel bir dille anlattığı belirtildi.

Özyalçıner'in yazarlığının yanı sıra dergicilik ve edebiyat örgütlenmelerindeki çalışmalarına da dikkati çekilen gerekçede, yazarın insanı ve hayatı merkeze alan güçlü bir öykü geleneğine yaptığı katkının ödüllendirildiği ifade edildi.

Onur Ödülü'nün seçici kurulunda Metin Celal, Turgay Fişekçi ve Ayşe Sarısayın yer aldı.

Roman Ödülü Polat Özlüoğlu'nun

Erdal Öz Roman Ödülü'ne Polat Özlüoğlu'nun "Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar" adlı romanı layık görüldü.

Jüri gerekçesinde, 2025'te yayımlanan romanın konusu, birden fazla bilinç ve duyumsayışı bir araya getiren kurgusu ve yazınsal biçemiyle öne çıktığı belirtildi.

12 Eylül 1980 darbesinin izini dört kişi üzerinden süren romanın, 12 Mart dönemindeki işkenceleri ve bu şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini ele aldığı kaydedildi. Eserin, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal kırılmalarını bireysel ve toplumsal dönüşümler üzerinden yazınsal bir kurgu içinde ele aldığı ifade edildi.

Roman Ödülü'nün seçici kurulunda Oğuz Demiralp, Nedret Öztokat Kılıçeri ve Levent Yılmaz görev yaptı.

İlk Öykü Kitabı Ödülü Nesimi Yetik'e

Bu yıl ilk kez verilen Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü'nün sahibi ise Nesimi Yetik'in "Ben ve Gulyabani" adlı kitabı oldu.

Seçici kurul, 11 öyküden oluşan eseri çağdaş öykü dağarcığına sunduğu katkı, dil ve kurgu açısından gösterdiği olgunluk ve kısa öykü formunun imkanlarını kullanmadaki başarısı nedeniyle ödüle layık gördü.

Jüri gerekçesinde, Yetik'in gösterişten uzak ancak etkili üslubuyla sıradan görünen anları, jestleri ve duyusal izlenimleri anlatının dokusuna işlediği, öykülerin bağımsızlığını korurken kitap genelinde bir ritim ve tema ağı oluşturduğu belirtildi.

İlk Öykü Kitabı Ödülü'nün seçici kurulunda Jale Özata Dirlikyapan, Murat Yalçın ve Müge İplikçi yer aldı.

Erdal Öz Edebiyat Ödülleri, 26 Ekim Pazartesi günü Dada Salon'da düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Kaynak: AA